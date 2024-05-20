Один человек погиб и несколько пострадали при пожаре в жилом доме в Раменском

Один человек погиб и несколько пострадали в результате пожара в жилом доме в рабочем поселке Ильинский Раменского округа, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар случился в ночь на воскресенье. О происшествии в Систему-112 сообщили очевидцы. Постройка горела по всей площади.

К утру было ликвидировано открытое горение. Площадь возгорания составила пятьсот квадратных метров. К тушению привлекали тридцать девять человек и четырнадцать единиц техники.

Всего на ликвидацию последствий возгорания ушло более двенадцати часов.

«В 13:17 обнаружено тело погибшего. <…> Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе Московской области вспыхнул склад.