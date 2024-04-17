Один человек пострадал при пожаре на даче в Раменском

Частный дом загорелся в садовом товариществе «Борисово» в Раменском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел накануне вечером. На его ликвидацию спасателям понадобилось чуть более получаса. К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники.

По данным областного главка МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Ногинске погибла семья из трех человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.