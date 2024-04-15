Уголовное дело возбудили после пожара в Ногинске, в результате которого погибли три человека
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Уголовное дело возбудили после пожара в Ногинске, в результате которого погибла семья из трех человек. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел 13 апреля в двухэтажном частном доме. После ликвидации возгорания в помещении были обнаружены тела троих человек — мужчины 1977 года рождения, женщины 1982 года рождения и их 14-летнего сына.
У погибших были выявлены признаки отравления угарным газом и множественные ожоги в области лица, туловища и конечностей.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ногинская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося и ход расследования уголовного дела.