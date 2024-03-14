«Вспыхнул как спичка»: деревянный дом полностью сгорел в деревне под Одинцово

В деревне Сколково под Одинцово загорелся деревянный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям накануне около шести часов вечера. К тушению привлекали свыше двадцати человек и шесть единиц техники.

Издание «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев отмечает, что дом был очень старым, поэтому вспыхнул как спичка.

По словам местных жителей, от пожара пострадала также соседняя постройка. Других подробностей ЧП не приводится.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся склад со строительными материалами.