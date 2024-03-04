Один человек пострадал при пожаре в квартире в Орехово-Зуево

Безопасность
пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]

В деревне Давыдово под Орехово-Зуево загорелась квартира, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям сегодня около двух часов ночи. Возгорание было оперативно ликвидировано, уточнили в главке.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции.

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