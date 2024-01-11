Спасателям в Подмосковье удалось локализовать пожар в цехе полимерной продукции
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Пожар в цехе полимерной продукции в подмосковном поселке Обухово локализован. В настоящее время ведется проливка территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что Богородском округе Московской области вспыхнул пожар в цеху полимерной продукции на площади ы 8 тыс квадратных метров. Загорелась кровля здания.
«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 3.05 пожар удалось локализовать на площади 8 тысяч кв.м», - говорится в сообщении.
Причины возгорания не уточняются. В результате пожара обошлось без пострадавших.