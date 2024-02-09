Человек пострадал при пожаре в квартире в подмосковном Реутове

Пожар произошел в одной из квартир в доме на Юбилейном проспекте в Реутове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня около 09:30 часов утра. Спустя час последствия пожара были ликвидированы.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате ЧП пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в подмосковном Клину погибли двое малолетних детей.