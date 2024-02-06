Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в Клину

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки и трехлетнего мальчика при пожаре в Клину.

Трагедия произошла накануне в поселке Шевляково. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, тела детей обнаружили во время тушения возгорания.

Из пожара удалось спастись двум взрослым. Они сейчас находятся в больнице. Пострадавшим оказывают экстренную помощь.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

В МЧС России по Московской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило около одиннадцати часов утра. Горела квартира на третьем этаже. Площадь возгорания составила двенадцать квадратных метров.

Пожарные подразделения эвакуировали из горящего дома пять человек. К тушению привлекали свыше двадцати спасателей и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Пушкино чуть не сгорела заживо, пока готовила ужин.