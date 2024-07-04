Один человек пострадал при взрыве ларька с шаурмой в Подмосковье — СМИ
РЕН ТВ: один человек пострадал при взрыве ларька с шаурмой в Подмосковье
Фото: [t.me/shot_shot]
В результате взрыва газового баллона в ларьке с шаурмой в подмосковной Кубинке пострадал один человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Напомним, ЧП произошло накануне. По данным пресс-службы областного главка МЧС, после взрыва последовал пожар, площадь которого составила двенадцать «квадратов».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на балконе в Подольске взорвался туристический газовый баллон, причиной ЧП стала аномальная жара. Никто из людей не пострадал.