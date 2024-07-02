На балконе в подмосковном Подольске взорвался туристический газовый баллон. Он накалился из-за аномальной жары, пишет SHOT .

По информации издания, ЧП случилось, когда в квартире никого не было. Хозяин жилища в это время отдыхал на курорте в Краснодарском крае.

Из-за взрыва баллона в квартире на пятом этаже выбило окна. Пожара не последовало, уточняют журналисты. Никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали при пожаре в нежилом здании в Можайске.