Газовый баллон взорвался на балконе в Подольске из-за жары — СМИ
SHOT: газовый баллон взорвался на балконе в Подмосковье из-за жары
Фото: [pxhere.com]
На балконе в подмосковном Подольске взорвался туристический газовый баллон. Он накалился из-за аномальной жары, пишет SHOT.
По информации издания, ЧП случилось, когда в квартире никого не было. Хозяин жилища в это время отдыхал на курорте в Краснодарском крае.
Из-за взрыва баллона в квартире на пятом этаже выбило окна. Пожара не последовало, уточняют журналисты. Никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали при пожаре в нежилом здании в Можайске.