Одиннадцать человек попали в больницу в Иркутской области из-за отравления шаурмой

Чрезвычайное происшествие произошло в Братске. А всего от некачественной пищи пострадало минимум в три раза больше людей.

В медицинские учреждения за помощью обратилось 35 человек, 11 из них пришлось госпитализировать с диагнозом «Острая кишечная инфекция». Правоохранители быстро выяснили, что всех этих людей объединяет одно – они покупали еду в местном кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Тут же было возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, которая не отвечает необходимым требованиям безопасности.

Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета. Работники кафе были направлены на бактериологическое исследование. В самом заведении были взяты пробы с поверхностей приборов, кухонного оборудования, а также продуктов. Документация на поставки продуктов, а также гриль печи, были изъяты для проведения экспертиз.