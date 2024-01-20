Офицер ПВО назвал ракету-обманку самой сложной для перехвата целью из всех вооружений ВСУ

Российские зенитчики анонсировали перехват сразу двух ракет ADM-160B MALD в зоне специальной операции. Эта ракета, выполняющая функции обманки, является самой сложной целью из всех ракет, которые имеются украинском арсенале. Так считает оператор зенитного комплекса «Тор-М2», его слова привело РИА Новости .

По мнению офицера ВС РФ, перехват ракеты ADM-160B MALD сопряжен с огромными трудностями.Она является неким гибридом ракеты и беспилотника, и вдобавок ко всему не имеет боевой части. Ракета выполняет функции обманки, имитирующей самолет, заставляя противника воспринять ее всерьез и постараться сбить. Подобные снаряды запускаются для того, чтобы отвлечь противовоздушную оборону противника. Тем не менее, российские средства ПВО уже сбили две таких ракеты.

Журналисты отметили, что ADM-160B MALD выпускаются США, и до сих пор не было никаких сведений о том, что данный тип вооружений поставляется на Украину. Оператор подчеркнул, что российскими военными уже разработаны некоторые приемы, которые позволяют противодействовать данной ракете-имитатору. Сейчас обломки MALD изучаются экспертами, они могут стать полезными для российского ВПК.

Ранее представитель Евросоюза пообещал, что страны ЕС поставят на Украину порядка миллиона снарядов, которые будут выпущены в Европе за остаток зимы и часть весны. Таким образом, данное политическое объединение пытается сдержать свое слово о поддержке перед Киевом.