ЕС может поставить на Украину миллион снарядов к весне. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, передает информагентство РИА Новости .

В ходе пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас, Бреттон заявил о намерениях союза произвести миллион боеприпасов для Киева. Он уточнил, что снаряды планируется сделать к концу первого-второго месяца весеннего сезона. Еврокомиссар подчеркнул, что так блок «держит свое слово».

Бреттон также заявил, что не может поделиться актуальной точной информацией из-за ее конфиденциальности, но к концу 2024-го года Европа сможет произвести еще от 1 до 1,5 миллионов боеприпасов для Украины.

Как добавил комиссар, около 40% европейской оборонной продукции идет за пределы региона. Исходя из этой информации, он призвал проследить за тем, чтобы производимое вооружение отправлялось, в первую очередь, на Украину.

Ранее зампред российского Совфеда Косачев заявил, что происходящее в Евросоюзе уже направлено против Украины.