Около 20 детей пострадали в автомобильных авариях в Нижнем Новгороде с начала года

Почти 20 детей пострадали в автомобильных авариях в Нижнем Новгороде с начала этого года, 13 из них были пешеходами. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что также число ДТП с пешеходами выросло более чем на 20%, пострадало чуть более ста человек, двое из которых погибли.

Уточняется, что в текущем месяце из-за ДТП ранения получили 11 пешеходов, пять из которых несовершеннолетние. Кроме того, в итоге собственной неосторожности пострадали пять пешеходов, трое из которых – дети, переходившие дорогу на запрещающий сигнал светофора.