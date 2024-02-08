Около 250 человек эвакуировали из торгового центра в Люберцах из-за задымления

В Люберцах эвакуировали около 250 посетителей и сотрудников торгового центра «Светофор».

Поводом стало задымление, сообщил «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Как выяснилось, в эскалаторе на третьем этаже здания произошло короткое замыкание. Возгорания не последовало.

В областном главке МЧС уточнили, что сведения о происшествии поступили спасателям сегодня в 13:37. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину загорелась квартира. Пострадал один человек.