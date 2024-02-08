Около 250 человек эвакуировали из торгового центра в Люберцах из-за задымления
«360»: из ТЦ в Люберцах эвакуировали 250 человек из-за задымления
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
В Люберцах эвакуировали около 250 посетителей и сотрудников торгового центра «Светофор».
Поводом стало задымление, сообщил «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
Как выяснилось, в эскалаторе на третьем этаже здания произошло короткое замыкание. Возгорания не последовало.
В областном главке МЧС уточнили, что сведения о происшествии поступили спасателям сегодня в 13:37. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину загорелась квартира. Пострадал один человек.