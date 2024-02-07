Один человек пострадал при пожаре в квартире в Клину

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в подмосковном Клину, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в одной из квартир поступили спасателям накануне около полуночи. Менее чем через час последствия пожара были ликвидированы.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. По данным областного главка МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что на территории мясокомбината в Пушкино загорелось административное здание.