Один человек пострадал при пожаре в квартире в Клину
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в подмосковном Клину, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в одной из квартир поступили спасателям накануне около полуночи. Менее чем через час последствия пожара были ликвидированы.
К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. По данным областного главка МЧС, в результате пожара пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что на территории мясокомбината в Пушкино загорелось административное здание.