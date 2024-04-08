В Одессе ударами беспилотников повреждены логистический узел и АЗС

Он отметил, что украинские ПВО сумели сбить четыре дрона, но не сказал, сколько БПЛА достигли своей цели.

Кипер подтвердил поражение объекта транспортной логистики. Также повреждена АЗС.

Местные жители сообщали в пабликах о нескольких сериях прилетов.

Ранее стало известно, что в результате ночного налета получили повреждения подстанция и другие энергетические объекты в Одесской области.