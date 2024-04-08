В Одессе ударами беспилотников повреждены логистический узел и АЗС
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Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о результатах обстрела российскими войсками объектов инфраструктуры.
Он отметил, что украинские ПВО сумели сбить четыре дрона, но не сказал, сколько БПЛА достигли своей цели.
Кипер подтвердил поражение объекта транспортной логистики. Также повреждена АЗС.
Местные жители сообщали в пабликах о нескольких сериях прилетов.
Ранее стало известно, что в результате ночного налета получили повреждения подстанция и другие энергетические объекты в Одесской области.