Ошибка пилота привела к посадке самолета на реку в Якутии

Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту «Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск». Во время первой же посадки Ан-24 отклонился от своего запланированного курса и сел на заснеженную песчаную косу реки Колыма. Никто из пассажиров либо членов экипажа при этом не пострадал.

«На борту было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа... Пострадавших нет», - сообщили по этому поводу в Росавиации.

Слова представителя этого ведомства привели РИА Новости. Предварительной причиной этого происшествия пока названа ошибка экипажа в пилотировании.