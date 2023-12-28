Ошибка пилота привела к посадке самолета на реку в Якутии
Фото: [© Максим Блинов/РИА Новости]
Ан-24 сел на лед вместо взлетно-посадочной полосы аэродрома. Это произошло прошедшей ночью.
Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту «Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск». Во время первой же посадки Ан-24 отклонился от своего запланированного курса и сел на заснеженную песчаную косу реки Колыма. Никто из пассажиров либо членов экипажа при этом не пострадал.
«На борту было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа... Пострадавших нет», - сообщили по этому поводу в Росавиации.
Слова представителя этого ведомства привели РИА Новости. Предварительной причиной этого происшествия пока названа ошибка экипажа в пилотировании.