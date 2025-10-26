От коммуны до музея: как угнанная автовышка помогла грабителям Лувра

Прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche раскрыла детали угона автовышки, которую впоследствии использовали при ограблении Лувра. Оказалось, что технику похитили 10 октября в коммуне Лувр (департамент Валь-д’Уаз) — название населённого пункта иронично совпало с именем знаменитого музея, сообщает РИА Новости .

По словам прокурора, злоумышленники действовали по продуманной схеме: они связались с арендной компанией под вымышленным именем, заявив, что нуждаются в автовышке для переезда. Назначив встречу в коммуне Лувр, преступники дождались приезда сотрудника фирмы, после чего двое неизвестных отобрали у него технику и скрылись.

Сейчас следователи устанавливают, где находилась автовышка в промежутке между днём угона и днём ограбления Лувра (19 октября). Также проверяется возможная связь угонщиков с нападением на музей.

Напомним, что в ходе дерзкого ограбления преступники проникли в Лувр и похитили девять ювелирных изделий — среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из украденных изделий — повреждённая корона императрицы Евгении де Монтихо — уже найдено и возвращено в музей. Общий ущерб от кражи оценивается в €88 млн.

