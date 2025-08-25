Пенсионер убил соседа молотком в Ставропольском крае
СКР: суд приговорил пенсионера к 8 годам за убийство соседа в Ставрополье
Фото: [freepik.com]
В Ставропольском крае пожилой мужчина 65 лет был осужден на восемь лет лишения свободы за жестокое нападение на своего соседа. Об этом информировало региональное отделение Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
Согласно материалам дела, 25 февраля в станице Каменнобродской подсудимый употреблял алкогольные напитки в компании 61-летнего соседа. Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник взял молоток и нанес им множество ударов по голове своей жертве. Полученные травмы оказались смертельными.
Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга признал невменяемым убийцу сестры бывшей жены.