Песков: России не подходит вариант заморозки украинского конфликта

Для России важно реализовать свои цели в конфликте с Украиной. Президент Владимир Путин уже подчеркивал, что замороженный вариант не является приемлемым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как ранее сообщало агентство Reuters, Россия может рассмотреть возможность заморозки конфликта вдоль фронта или же может отказаться от контроля над территориями в Харьковской области, которые занимают российские вооруженные силы.

Песков также добавил, что не может с уверенностью говорить о том, что президент США Джо Байден одобрил поставки противопехотных мин на Украину, хотя его действия могут это подразумевать, исходя из настроения уходящей администрации.

Он отметил, что администрация Байдена полностью сосредоточена на продолжении конфликта на Украине и делает все возможное для этого до конца своего срока.

Ранее Песков заявлял, что при нападении на Россию либо Белоруссию агрессор может получить ответ в виде применения ядерного оружия.