Пьяный россиянин устроил разгромное ДТП и скрылся

По предварительной информации, 61-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением и врезался в Ford Focus. От удара легковушку отбросило на дорожный знак. Вероятный виновник аварии, чьи водительские права истекли еще в 2021 году, скрылся с места происшествия. Полицейские нашли его, и экспертиза показала: уровень алкоголя в организме нарушителя почти в 10 раз превышал допустимую норму.

По данным полиции Кузбасса, в результате столкновения никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. Водитель Ford Focus самостоятельно сообщил о случившемся в дежурную часть. Информацию также опубликовали в интернете, что помогло в поисках скрывшегося нарушителя.

Полицейские оперативно установили личность виновника. Им оказался местный житель, который ранее неоднократно привлекался за управление автомобилем без прав. Его водительское удостоверение не продлевалось с 2021 года — уже 5 лет мужчина ездит нелегально.

В отношении задержанного составили протоколы за две статьи: управление автомобилем в состоянии опьянения и оставление места дорожно-транспортного происшествия. Суд, скорее всего, назначит наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Кроме того, мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет. Правда, после истечения срока ареста садиться за руль ему все равно нечем — удостоверение не продлено с 2021 года. Но это, судя по всему, нарушителя никогда не останавливало.

