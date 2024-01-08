Пьяный житель Саратова напал с ножом на полицейских

Патруль остановил ночью нетрезвого мужчину за нарушение им общественного порядка. В ответ тот начал размахивать ножом.

ЧП произошло в ночь с 6 на 7 января на улице Тульской. Полицейские стали оформлять на одного из нетрезвых прохожих протокол за административное правонарушение, которое тот совершил. В ответ последовала агрессия.

«Мужчина высказал угрозу убийством и замахнулся на одного из сотрудников правоохранительных органов ножом», - сообщили по этому поводу представители Следственного комитета.

Их слова привело ТАСС. Несмотря на все предупреждения и уговоры бросить холодное оружие, злоумышленник продолжил размахивать ножом. Он также кинулся на второго правоохранителя. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Теперь в отношении буяна возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.