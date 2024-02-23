Пятнадцать переездов будет отремонтировано железнодорожниками в Рязанской области в этом году

В текущем году в Рязанской области в границах МЖД железнодорожниками будет отремонтировано 15 переездов, расположенных в 11 районах. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что запланирована асфальтирование проезжей части, которая находится в зоне обслуживания ОАО «РЖД», а также в рамках капремонта на некоторых переездах будет проведена замена резинокордового покрытия.

Добавляется, что с целью обеспечения безопасности и стабильности перевозок железнодорожники регулярно следят за состоянием переездов. В момент ремонта движение автомобилей через переезд организуется в реверсивном режиме с целью минимизации неудобств для водителей.