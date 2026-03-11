Пятые сутки поисков детей в Звенигороде: что известно к этому часу

Масштабная поисковая операция в подмосковном Звенигороде, где 7 марта пропали трое школьников, вступила в критическую фазу. Спасатели, водолазы и волонтеры продолжают круглосуточную работу в сложнейших условиях, вызванных паводком и подвижками льда, подробности узнал REGIONS.

Что известно к этому часу

Как сообщили в штабе поисковой операции ТАСС, с начала работ водолазы совершили уже 31 спуск под воду. Обследовано 5,8 тыс. квадратных метров дна Москвы-реки. К работам привлечены 18 водолазов, а волонтеры прочесали 55 км береговой линии по обоим берегам.

Главные улики и свидетельства

Главной зацепкой для спасателей стали следы на снегу. По информации Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град», на берегу были обнаружены три пары следов, ведущих к урезу воды. Обратного следа не найдено, что косвенно подтверждает самую страшную версию.

Также на месте обнаружен шарф-снуд, который, предположительно, принадлежит одному из пропавших мальчиков. Родители уже подтвердили, что вещь может принадлежать их сыну.

Один из рыбаков рассказал следователям, что видел, как течением уносило ребенка, а двое других пытались его спасти. По этой версии, взрослые также пытались помочь детям, но безуспешно.

Почему поиски осложнены

Руководитель водолазной группы «ДобротворецЪ» Карэн Агамалян сообщил, что гидрологическая обстановка стремительно ухудшается. Началось вскрытие реки, активизировалось движение льда, по реке проходит большое количество шуги, что осложняет работу плавсредств. Видимость под водой нулевая — водолазы работают практически на ощупь.

Для поисков задействованы эхолоты, подводные камеры и гидроакустическое оборудование. С воздуха акваторию обследуют беспилотники и легкомоторный самолет SkyLeader 500.

Спасатели пробурили уже более 200 лунок, оборудовали четыре майны для спуска водолазов. Общая протяженность обследованной акватории превысила 19,4 км.

Что говорят местные жители

Жительница Звенигорода Елена Пушкина, проживающая рядом с местом трагедии, рассказала, что из-за неровного дна и быстрого течения в реке образуются опасные водовороты. По ее словам, это место считается опасным даже летом.

Мать пропавшей девочки сутками дежурит на берегу, не теряя надежды.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Поиски продолжаются.

