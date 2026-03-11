Вмерзла в лед и ждала весны: трагическая развязка истории 17-летней петербурженки

Спустя три месяца после загадочного исчезновения 17-летней петербурженки ее тело нашли на берегу Лахтинского Разлива. О трагической находке, сделанной 10 марта, сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Девушка пропала еще в декабре 2025 года. Вечером 3 декабря она вышла из дома в Приморском районе и не вернулась, после чего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», однако долгое время не было никаких следов.

По информации знакомых, погибшая воспитывалась в многодетной благополучной семье, была старшим ребенком и раньше никогда не уходила из дома.

Тело обнаружили только сегодня, когда в городе началось потепление. Как отмечают свидетели, девушка была одета в куртку, штаны и обувь. Предположительно, тело все это время находилось вмерзшим в лед, поэтому поиски не давали результата, и найти его удалось лишь с приходом весны. Рядом с местом обнаружения находится мост — не исключено, что петербурженка могла упасть с него в воду.

Следователи сообщили, что на теле погибшей нет видимых повреждений. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.