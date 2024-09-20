Площадь пожара в Подольске увеличилась до 4,8 тысячи «квадратов», к тушению привлекли авиацию

Площадь пожара на территории завода в Подольске увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров, ранее она составляла 3,6 тысячи «квадратов».

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, на месте работают семьдесят специалистов и свыше двадцати единиц техники, включая вертолет Ми-26.

В здании частично обрушилась кровля. Эвакуированы тридцать человек, никто не пострадал.