Кровля обрушилась из-за крупного пожара на территории завода в Подольске

На территории завода «СПКБ Техно» в Подольске тушат крупный пожар. На месте работают свыше сорока спасателей и шестнадцать единиц техники, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Произошло обрушение кровли на площади четыреста квадратных метров. Эвакуировано тридцать человек, никто не пострадал.

«Огнеборцы привлекли тринадцать автоцистерн, две спасательные лестницы и одну рукавную машину», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара на территории завода в Подольске составляет 3,6 тысячи «квадратов».