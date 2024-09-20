Кровля обрушилась из-за крупного пожара на территории завода в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Подольск]
На территории завода «СПКБ Техно» в Подольске тушат крупный пожар. На месте работают свыше сорока спасателей и шестнадцать единиц техники, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Пожару присвоили второй ранг сложности. Произошло обрушение кровли на площади четыреста квадратных метров. Эвакуировано тридцать человек, никто не пострадал.
«Огнеборцы привлекли тринадцать автоцистерн, две спасательные лестницы и одну рукавную машину», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара на территории завода в Подольске составляет 3,6 тысячи «квадратов».