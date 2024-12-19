В результате стрельбы у абхазского парламента убит депутат Вахтанг Голандзия

В парламенте Абхазии произошла перестрелка. По ее итогам убит депутат Вахтанг Голандзия. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от Министерства здравоохранения республики. По ней в результате перестрелки, которая произошла в абхазском парламенте, скончался депутат Вахтанг Голандзия. Также стало известно, что в стрельбе в парламенте подозревают депутата Адгур Харазию, он скрылся с места преступления. Его уже разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось о стрельбе в парламенте. Приводились данные, что двое депутатов получили ранения. Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба.