У Парламента Абхазии произошла стрельба. Об этом «Sputnik.Абхазия» сообщил заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба.

Как сообщил источник ТАСС, ранения получили два депутата Парламента. На место происшествия выехала оперативная группа.

Политический кризис в Абхазии в 2024 году вспыхнул на фоне подписания и ратификации соглашения, которое предусматривало ряд привилегий для российских инвесторов.

Власти Абхазии настаивали на том, что данное соглашение направлено на привлечение инвестиций в экономику республики. Тем не менее, его противники были уверены, что условия договора выгодны только России. Оппозиционные силы потребовали отставки президента Аслана Бжании.

Ранее сообщалось, что Абхазия попросила РФ о бесплатных поставках электроэнергии на 2025 год. В октябре республика уже запросила у России социальный бесплатный переток электроэнергии в объеме 327 млн кВт/ч на следующий год.