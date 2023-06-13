Под Авдеевкой сдались в плен экипажи двух БМП украинской армии

В районе Авдеевки в ДНР в плен российским военным сдались экипажи двух украинских боевых машин пехоты, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур республики.

Сложить оружие решил один из взводов 110-й механизированной бригады ВСУ. Командир подразделения вышел на связь с российскими военными, после того как украинское командование отказало понесшему большие потери взводу в эвакуации.

Украинцы сдались в плен со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся у них БМП.

Сопротивление прекратили 10 украинских военных. Среди них есть тяжелораненые. Им оказывается необходимая помощь, остальных спецслужбы проверяют на причастность к военным преступлениям.

В Минобороны сообщали о том, что накануне самые горячие бои проходили в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР.