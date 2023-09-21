Под Купянском уничтожен пункт боепитания украинской армии

На этом направлении продолжаются активные бои, которые завязались еще месяц назад. Российские артиллерия и авиация продолжают наносить удары по неприятелю.

Российская группировка «Запад», которая действует на данном участке фронта, воздействовала своим огнем на вражеские подразделения, базирующиеся у Синьковки, Кисловки и Берестового. У неприятеля потери понесли следующие соединения: 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовая бригады, 14-я и 32-я механизированные бригады, а также части территориальной обороны. Им нанесен урон как в живой силе, так и в технике. Об этом заявил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады в районе Синьковка», - добавил он.

Его слова привели РИА Новости. Синьковка находится всего в нескольких километрах от Купянска, и поблизости от нее развернулись ожесточенные бои.