Подготовка бойцов на контрактную службу в Подмосковье начинается с инструктажа и ряда занятий

В Московском областном пункте отбора бойцов на военную службу по контракту новые кандидаты проходят инструктаж, заселяются в комнаты и отправляются на занятия по военно-медицинской, огневой и военно-инженерной подготовке.

«Проводим в основном два вида занятий. Прежде всего, по огневой подготовке — это вопросы, связанные с безопасным обращением с оружием, изготовкой для ведения огня, мерами безопасности при обращении с боеприпасами, взрывными устройствами. И второе — оказание первой помощи в боевых условиях, так называемая, тактическая медицина», — рассказал директор Центра «Витязь», герой России Сергей Лысюк.

Несмотря на сжатые сроки, занятия дают максимальный объем знаний, который пригодится на любой специальности. В центре всегда находится порядка 100-150 человек, а для комфортного пребывания и учебы есть все необходимое.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.