Подмосковные контрактники готовятся к отправке в зону СВО под руководством опытных инструкторов

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту работает в регионе уже более полугода, и за эти месяцы комплекс успел зарекомендовать себя одним из лучших в стране.

Кандидатам на контрактную служу в пункте предоставляют проживание, питание, обмундирование, помогают оформить документы, созданы условия для прохождения медицинской комиссии и собеседования с психологом, есть возможность проконсультироваться с юристами, нотариусами, представителями банков и другими специалистами.

Военную подготовку проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые делятся опытом и профессиональными навыками с добровольцами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что важно уделить максимальное внимание тем, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Глава региона лично побывал в пункте отбора на военную службу по контракту и проверил, как организована работа.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.