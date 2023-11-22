Подмосковные полицейские помогли эвакуировать из горящего дома порядка 50 человек

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы помогли людям выйти на улицу из горящего дома в Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в дежурную часть от оператора службы «112» ночью поступила информация о возгорании в доме, расположенном на улице Сиреневой. В подъезде дома с первого по третий этаж горели электрощитки, дым быстро распространялся по лестничным клеткам.

Лейтенант полиции Никита Смусев, старшина полиции Григорий Тишин и сержант полиции Максим Котов, решив не дожидаться пожарных, зашли в подъезд и стучали в каждую дверь. Они помогли людям оперативно выйти на улицу из задымленного помещения. Всего было эвакуировано около 50 человек.

Прибывший на место происшествия наряд МЧС ликвидировал пожар. К счастью, благодаря решительным и профессиональным действиям полицейских удалось избежать человеческих жертв.

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