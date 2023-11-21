Пенсионерку с бензином и молотком для мяса задержали у военкомата в Подольске

Полицейские задержали в Подольске 67-летнюю женщину. При себе у нее был молоток для отбивания мяса и десять литров бензина, сообщил SHOT .

Подозрительную гражданку правоохранители заметили накануне вечером у военкомата, который неделю назад дважды пытались поджечь. Женщина вышла из такси и остановилась у комиссариата на улице Ленина. Все это время она с кем-то разговаривала по телефону.

Сотрудники полиции решили проверить у пенсионерки документы, однако она разнервничалась и пыталась уйти. В беседе с правоохранителями женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился следователем и убедил, что мошенники пытаются оставить ее без жилья.

Для того, чтобы сохранить свою квартиру, пожилой женщине приказали взять дома молоток, купить на заправке бензин и передать правоохранителям у военкомата в Подольске, где якобы забаррикадировались злоумышленники.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали иностранца, который устроил крупный поджог на железной дороге.