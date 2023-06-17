Спасатели в Балашихе оказали помощь годовалому ребенку, чей палец застрял в терке для овощей

Подмосковные спасатели помогли маленькому ребенку, чей палец застрял в терке для овощей. Как сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел в Балашихе.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Взволнованная женщина рассказала, что готовила еду, когда ее годовалый сын дотянулся до металлической терки и просунул в одну из ячеек свой палец.

Сначала женщина пыталась сама освободить палец ребенка, но у нее ничего не вышло. Тогда она позвонила в службу 112.

Прибывшие на место спасатели сначала успокоили плачущего ребенка, а затем, воспользовавшись специальным инструментом, аккуратно разрезали металл и освободили руку мальчика. Помощь медиков ребенку не потребовалась.