Подмосковные спасатели помогли найти заблудившуюся пенсионерку с деменцией

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли найти заблудившуюся пожилую женщину с деменцией. Инцидент произошел в пятницу в деревне Крюково под Ступино.

За помощью спасателей обратились родственники 84-летней пенсионерки. Они рассказали, что женщина еще утром ушла из дома неизвестно куда и не вернулась. Телефона у пенсионерки с собой не было.

Спасатели незамедлительно прибыли на место и организовали обход и обследование частного сектора в деревнях и СНТ, расположенных поблизости. В результате женщину нашли на соседнем участке.

Пенсионерке оказали психологическую помощь и отвезли ее домой. Там они вызвали на место скорую помощь и передали женщину врачам. Госпитализация ей не потребовалась.