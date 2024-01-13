Подмосковные спасатели продолжают проводить рейды по выявлению опасных стихийных горок

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды в местах катания с несанкционированных снежных горок в городских округах Зарайск, Кашира, Озеры и Серебряные Пруды. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» Эдуард Морозов сообщил, что спасатели выявили горки, не соответствующие требованиям безопасности, а также провели профилактические беседы с местными жителями для предотвращения травмирования при катании с ледяных склонов.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили любителей активного отдыха, что снежные насыпи и склоны вблизи водоемов, автомобильных и железнодорожных магистралей представляют смертельную опасность. Специалисты рассказали населению о том, что безопасный съезд должен быть прямым, ровным, без трамплинов, ям и ухабов», — заключил Эдуард Морозов.

Спасатели посоветовали и детям, и взрослым выбирать оборудованные места для зимнего отдыха, чтобы избежать трагедии.