Подмосковные спасатели вовремя пришли на помощь юному участнику лыжных гонок

Сотрудники поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь юному спортсмену во время соревнований по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова».

Состязания проходили в тюбинг-парке «Елагино» (Наро-Фоминский городской округ). Как сообщил заместитель начальника территориального управления № 2 Егор Ефимов, очевидцы известили дежурных спасателей, что на лыжной трассе упал и потерял сознание гонщик.

Оказалось, что пострадавшим стал 14-летний юноша. Его привели в сознание, укрыли спасательным покрывалом и на транспортировочном щите доставили до автомобиля неотложной помощи. Установлено, что причиной недомогания стало переохлаждение. Под присмотром родителей парня отпустили домой.