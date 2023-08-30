Подмосковные спасатели за сутки вывели из леса четверых заблудившихся грибников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас». Инциденты произошли в Можайске и Богородском округе.

Так, в лесу недалеко от села Воскресенское под Ногинском заблудились мужчина в возрасте 46 лет и женщина в возрасте 66 лет. Оба увлеклись сбором дикоросов и не смогли найти путь домой.

Спасатели связались с грибниками и, определив их примерное местонахождение, начали поиски. Они подавали сигналы, кричали, стучали по дереву. Через два часа заблудившихся нашли. Помощь медиков им не понадобилась.

Третьего человека – 62-летнюю женщину – спасли в районе деревни Дальнее под Можайском. «Потеряшка» по телефону сообщила, что находится возле ручья. Спасатели по карте определили ее приблизительное местонахождение, нашли женщину и вывели из леса.

Четвертый человек заблудился вблизи деревни Зенино в Можайске. Мужчина в возрасте 60 лет примерно в 05:30 утра отправился в лес за грибами и не смог выбраться из чащи. Сначала родные пытались разыскать его самостоятельно, но не вышло. Ближе к вечеру они обратились за помощью спасателей. Найти грибника удалось ближе к полуночи.