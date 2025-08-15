Появились подробности о первых последствиях атаки БПЛА на Сызрань

ВСУ устроили беспилотниками ночную атаку на Самарскую область. По данным SHOT, в Сызрани после серии взрывов в небе над городом начался пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

По данным главы Самарской области Вячеслава Федорищева, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 воздушных целей.

Жители Сызрани сообщили о повреждениях инфраструктуры, но точный масштаб разрушений пока неясен. В регионе введен план «Ковер», а также ограничена мобильная связь. Аварийные службы работают на месте падения обломков, оценивая ущерб.

Жителей и гостей региона призвали не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Украинские вооруженные формирования регулярно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атак на приграничные и глубинные регионы России. Эти удары стали частью стратегии Киева по дестабилизации обстановки внутри РФ, давлению на гражданское население и попыткам отвлечь внимание от неудач на фронте.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 53 украинских БПЛА.