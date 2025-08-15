Российские системы ПВО уничтожили 53 украинских БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны РФ в телеграм-канале.

Воздушные атаки затронули сразу девять регионов страны. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Наибольшее количество дронов — 13 единиц, было перехвачено над Курской областью, где в последние дни участились атаки. Ростовская область, регулярно подвергающаяся обстрелам, отразила нападение 11 БПЛА.

Также удары пришлись на Самарскую (7 дронов), Белгородскую (6), Орловскую (5), Брянскую и Воронежскую области (по 4). Единичные случаи зафиксированы в Саратовской области, Республике Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

Эксперты отмечают, что за массовой атакой дронов по российской территории стоят попытки прорвать систему ПВО на нескольких направлениях одновременно. Однако российские расчеты продемонстрировали слаженную работу, не допустив повреждения стратегически важных объектов.

Ранее в Сети распространилось видео с последствиями атаки беспилотника ВСУ по Курской области.