По словам военного эксперта Константина Сивкова, западные государства понимают, что победа Незалежной над Россией невозможна. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что причины очевидны: во-первых, наша страна является ядерной державой, а во-вторых, численность населения России в пять раз больше Украины.

По мнению эксперта, также в нашей стране производится оружие, а Незалежная пользуется поставками западного вооружения, где нет достаточных мощностей для производства.

Он подчеркнул, что в действительности Вашингтону и Брюсселю нужна вовсе не победа Киева, а разгром России, а практика показывает, что экономические санкции и мощное информационное давление не возымели успеха.