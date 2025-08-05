Российский военный политолог Александр Перенджиев представил прогноз развития боевых действий на Украине. По его оценке, к концу 2025 года российские войска смогут взять под контроль ключевые города Донбасса – Константиновку и Покровск, а также выйти на подступы к Славянску и Краматорску, где начнутся активные боевые действия. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он ожидает, что к этому времени ВСУ понесут столь значительный урон, что утратят потенциал к восстановлению боеспособности.

Эксперт подчеркивает сохраняющуюся проблему западной помощи Украине, указывая на прямое участие британских военных в конфликте. Это, по его мнению, потребует от России решения дополнительной задачи – разгрома натовских подразделений, действующих на украинской территории.

Перенджиев прогнозирует, что операция по нейтрализации этих натовских сил будет успешно завершена в течение 2026 года, что станет логическим продолжением достигнутых к концу 2025 года результатов.

Ранее депутат Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину.