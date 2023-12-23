Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву военнообязанных беженцев. Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил о необходимости принятия государствами Евросоюза мер, направленных на возвращение подлежащих призыву или мобилизации граждан Украины на родину. По словам политолога Дмитрия Перлина, сомнительно, что пожелания главы украинского Минобороны будут выполняться. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что правового механизма, который позволяет странам Европы депортировать украинцев, подлежащих мобилизации, нет.

По мнению эксперта, украинская мобилизация в Европе будет весьма интересным шоу, своего рода торг.

Он отметил, что в целом государствам Европы нет смысла высылать в Незалежную молодых трудоспособных мужчин, которые готовы на любую работу.