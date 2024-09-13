По словам политолога Александра Шатилова, курская авантюра, которую предприняли украинские войска, сняла любые для гарантии безопасности для главкома ВСУ Александра Сырского, вероятно, это и стало причиной его залегания на дно. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что именно из-за боязни российских ударов он мог исчезнуть из поля видимости. На данный момент в отношении Сырского и прочих руководителей киевского режима вообще не имеется никаких ограничений в плане их ликвидации или же нанесения по ним удара.

По мнению эксперта, тем не менее украинские власти маловероятно дадут Сырскому «соскочить» с такой пиковой ситуации, тем более что авторство «курского наскока» явно принадлежит ему.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ платит большую цену за атаку на Курскую область.