По словам американского политолога Джона Миршаймера, у украинской армии отсутствуют шансы на победу в конфликте с Россией даже при условии получения очередной финансово поддержки. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что украинские войска терпят поражение, и уже ничего сделать нельзя.

По мнению эксперта, при этом Штаты находятся вне опасности, поскольку находятся на ином материке и богаты.

Он добавил, что Вашингтону легко требовать от украинцев больших жертв, тем не менее если бы им пришлось воевать с Вооруженными Силами РФ, то они бы изменили свое мнение.

Политолог отметил, что Киеву следует отказаться от намерений вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз для остановки конфликта, а сама Украина должна стать нейтральной.