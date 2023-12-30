Полицейские со стрельбой задержали мужчину с ружьем, пытавшегося вломиться в квартиру на юге Москвы

В полицию поступил вызов, что неизвестный человек с ружьем в руках пытается проникнуть в квартиру. На вызов прибыл наряд из сотрудников патрульно-постовой службы. Они обнаружили, что вооруженный человек с криками ломится в чужое жилье.

«На требования сотрудников полиции бросить оружие данный гражданин не реагировал, направил ружье в их сторону», - сообщили подробности происшествия представители главка ГУ МВД Москвы.

Их слова привело ТАСС. Одному из полицейских пришлось применить табельное оружие. Злоумышленник был ранен, после чего к нему вызвали скорую помощь. Медработникам пришлось госпитализировать его. Оружие было конфисковано, им оказалось гладкоствольное охотничье ружье. На данный момент проводится проверка, которая вынесет решение в отношении злоумышленника.