Полиция обнаружила останки отца, убившего своих трех дочерей

Как сообщила газета New York Post (NYP), опираясь на информацию от представителей правоохранительных органов, в дренажной сети реки Айсикл-Крик, расположенной в штате Вашингтон, вероятно, обнаружены останки Трэвиса Деккера. Этот бездомный мужчина совершил жестокое убийство трех своих дочерей в июне 2025 года.

По заявлению шерифа округа Челан, Майка Моррисона, на найденном теле была одежда, принадлежавшая Деккеру, а также внешность погибшего совпадает с приметами разыскиваемого. Ожидается, что окончательное подтверждение личности будет сделано в пятницу, 19 сентября.

Стоит напомнить, что в конце мая 2025 года Пейтин (9 лет), Эвелин (8 лет) и Оливия (5 лет) отправились на встречу со своим отцом, который проживал непостоянно, то в гостиницах, то в собственном фургоне. Спустя сутки Деккер не вернул дочерей их матери, что вызвало ее беспокойство и обращение в полицию.

Поиски девочек продолжались более трех дней. В итоге, их тела были найдены в трех часах езды от Сиэтла. Причиной смерти стало удушение. По данным полиции, Деккер, ранее проходивший службу в американской армии, обладал хорошей физической подготовкой, что делало его особо опасным.

